PSVR 2 per PS5 sarà completamente wireless secondo gli ultimi rumor

Secondo le ultime informazioni trovate all'interno dell'app PS Remote Play dall'utente Twitter Lumen emergerebbe non solo la conferma dell'esistenza di una seconda generazione di PSVR per PS5, ma che questa sarà anche un eccezionale salto in avanti dal punto di vista dell'usabilità. Secondo le informazioni contenute all'interno dell'app, infatti, PSVR 2 per PS5 sarà completamente wireless.

Sony non ha mai nascosto i suoi piani per cercare di preservare e far crescere la sua community VR. D'altra parte il primo PlayStation VR è stato di gran lunga il visore per la realtà virtuale più venduto e utilizzato al mondo, nonostante le limitazioni tecniche sia del casco che dell'hardware di PS4.

Per PlayStation VR 2 sembra proprio che Sony abbia deciso di sfruttare la sua ottima app PS Remote Play per trasmettere al visore tutte le informazioni necessarie per giocare in modalità senza fili. Senza avere, quindi, la necessità di equipaggiare il casco con un hardware in grado di gestire i giochi, come nel recente Oculus Quest 2.

Secondo Lumen "scavando nell'app PS Remote Play abbiamo trovato del codice che si riferisce al remote play di PSVR che dice 'Non si può usare il microfono col Remote Play quando il casco VR è acceso'".

"Sarebbe sensato l'utilizzo di questa tecnologia per i prossimi visori, specialmente con il Wi-Fi 6 integrato nel sistema," ha continuato Lumen. "Questo non vuol dire che il visore arriverà presto, dato che non vediamo altri riferimenti. Ma se scopriremo novità, ve le posteremo immediatamente."

Qualcuno di voi attende PSVR2? Quali sono le vostre aspettative?