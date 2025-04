Agnes Kim, responsabile della divisione Strategic Markets, ha dichiarato in un'intervista che Xbox punta su indie e Play Anywhere per conquistare i mercati asiatici e per costruire una base che vada al di là della semplice vendita di console o di abbonamenti a Game Pass.

Quello che si sta muovendo, soprattutto in Asia, è un progetto di lungo termine, radicato nella cultura e nella creatività dei territori coinvolti: in questo scenario si muove da ormai otto anni Agnes Kim, che lavora per espandere la presenza di Xbox nei mercati emergenti, con un occhio di riguardo per l'est e il sud-est asiatico.

Paesi come la Corea del Sud e la Cina sono popolati da giovani videogiocatori abituati al multiplayer e alla socializzazione in-game, mentre in India il dominio del mobile è ancora netto. Eppure, ciò che unisce queste realtà è una fiorente scena indie, spesso sottovalutata, che Xbox vuole rendere protagonista.

"Il mio ruolo è quello di assicurarmi che i mercati in cui Xbox non è ancora forte possano diventare più accessibili e sostenibili per noi, ma anche per gli sviluppatori locali," ha spiegato Kim nel corso dell'intervista.

"Negli ultimi anni lo sviluppo indipendente è fiorito ovunque, e stiamo assistendo a una straordinaria varietà di voci creative provenienti da queste regioni. Il nostro obiettivo è supportarle nel modo più diretto e rispettoso possibile."