Apple anche nel gaming con la tastiera e mouse Corsair in colorazioni "cool" per Mac

Il mondo del gaming su Mac si arricchisce di nuove proposte grazie alla collaborazione tra Corsair e Apple. L'azienda specializzata in periferiche gaming ha infatti annunciato delle versioni speciali della tastiera K65 Plus e del mouse M75, pensate appositamente per gli utenti macOS.

Queste nuove versioni non presentano differenze a livello hardware rispetto ai modelli già in commercio, ma si distinguono per l'estetica e alcune funzionalità dedicate al sistema operativo di Apple. Disponibili nelle colorazioni Glacier Blue e Frost, richiamano le tonalità degli ultimi iMac, integrandosi perfettamente nell'ecosistema Apple.