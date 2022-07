Stray, un modder porterà il vostro gatto nel gioco a prezzi modici

Volete giocare con il vostro gatto in Stray? Un modder si è impegnato ad accontentarvi a prezzi modici: potete stabilire voi la cifra e lui realizzerà la mod, chiaramente in base alla complessità dell'operazione.

Il gioco con la media voto più alta su Steam del 2022, Stray racconta la storia di uno specifico gatto randagio ed è per questo motivo che gli sviluppatori non hanno inserito un editor per modificare l'aspetto del protagonista.

Si tratta tuttavia di una feature che parecchi utenti avrebbero apprezzato, proprio allo scopo di portare nell'avventura il loro amico a quattro zampe. Ed è qui che entra in gioco NorskPL mods, che si occuperà di realizzare questo desiderio.

Nel frattempo le mod di Stray spuntano un po' come funghi: ieri abbiamo visto quella che mette Garfield al posto del protagonista, ma ce ne sono svariate altre già disponibili e di certo ne arriveranno ancora parecchie.

A proposito, avete letto la nostra recensione di Stray e lo speciale sulle chicche per gli amanti dei gatti presenti nel titolo di BlueTwelve Studio?