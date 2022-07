Stray, la mod di Garfield trasforma il protagonista nel gatto più pigro d'America

Il protagonista di Stray si trasforma in Garfield grazie a una simpatica mod per PC, l'ennesima per quanto concerne l'avventura sviluppata da BlueTwelve Studio, e forse anche quella più scontata. Come mai non ci aveva ancora pensato nessuno?

Il titolo con la media voto più alta su Steam del 2022, Stray può dunque essere giocato cambiando l'aspetto del gatto randagio e trasformandolo nel buffo personaggio creato da Jim Davis, comparso in fumetti e cartoni animati nel corso dei suoi quarantaquattro gatt... anni di vita.

Come si può vedere nel video qui sotto, la mod non modifica unicamente l'aspeto del protagonista, bensì anche quello degli altri gatti presenti nelle fasi iniziali dell'avventura, e il risultato è davvero simpatico.

Naturalmente scaricare e installare la mod è semplicissimo, se possedete la versione PC di Stray: vi basterà visitare Nexusmods, scaricare il pacchetto e seguire le istruzioni per installarlo.

Mentre attendere che il download venga completato, magari date anche un'occhiata alla nostra recensione di Stray, che non fa mai male.