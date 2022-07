Classifica UK: Horizon Forbidden West torna primo, Nintendo Switch Sports secondo

La classifica UK dal 18 al 24 luglio vede il ritorno di Horizon Forbidden West in prima posizione, come già riportato, e Nintendo Switch che risale al secondo posto, mentre LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker scende in terza posizione.

Horizon Forbidden West Nintendo Switch Sports LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Mario Kart 8 Deluxe F1 22 Live A Live Minecraft Animal Crossing: New Horizons Leggende Pokémon: Arceus Grand Theft Auto V

Avevamo già parlato alcune ore fa di come Horizon Forbidden West sia tornato primo in classifica grazie a PS5 e al bundle che lo vede protagonista: le nuove scorte della console next-gen Sony hanno consentito al gioco di recuperare parecchio terreno, visto che la settimana precedente era settimo.

Il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe è quarto, mentre F1 22 perde quota e scende al quinto posto, subito davanti all'unica new entry della settimana: stiamo parlando di Live A Live, il remake accolto con voti mediamente positivi.