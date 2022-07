Little Devil Inside, il periodo di uscita forse è stato svelato dal database PlayStation

PlayStation Game Size potrebbe aver svelato il periodo di uscita di Little Devil Inside, a quanto pare fissato per l'"inverno 2022".

Per chi non lo sapesse, PlayStation Game Size è un account Twitter che monitora attentamente le variazioni del database interno di PlayStation. In passato ha svelato anticipatamente e con precisione date di uscita, di inizio del preload e le dimensioni del download di numerosi giochi arrivatati sul PlayStation Store.

In risposta a un utente che chiedeva informazioni sul periodo di uscita di Little Devil Inside, PlayStation Game Size ha risposto "Inverno 2022", supponiamo basandosi sulle informazioni reperite nel database PlayStation.

Lo stesso periodo di uscita era stato avvistato anche in uno spot pubblicitario su Instagram di PlayStation, ma all'epoca c'erano molti dubbi sull'attendibilità dell'informazione, in quanto le date indicate per gli altri giochi presenti nel filmato non combaciavano.

In ogni caso "Inverno 2022" è un'indicazione molto vaga. L'inverno va dal 21 dicembre al 20 marzo, quindi tecnicamente Little Devil Inside potrebbe arrivare negli ultimi giorni del 2022 o nei primi mesi del 2023.

Per il momento comunque raccomandiamo di prendere l'indiscrezione con le pinze e attendere comunicazioni ufficiali da parte di Neostram, sperando di non dover aspettare a lungo: l'ultima volta che abbiamo visto in azione Little Devil Inside è stato allo State of Play di Sony dello scorso ottobre.