The Callisto Protocol: preorder in forte sconto su eBay per PlayStation e Xbox

Tramite eBay, potete eseguire il preorder in sconto di The Callisto Protocol, per PS5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S. Il prezzo è 49.80€, invece di 71€, per uno sconto di 21.20€ (30%). Potete trovare le varie versioni ai seguenti indirizzi:

Il venditore è gamesemovieshop, categorizzato come servizio eBay Premium, con il 99% di feedback positivo. Permette la restituzione del prodotto entro 30 giorni, pagando solo le spese di riconsegna. Il pagamento è possibile tramite PayPal, G Pay, Visa, Mastercard e American Express.

The Callisto Protocol è un nuovo gioco horror, dal creatore di Dead Space, in uscita il 2 dicembre 2022. La versione in vendita è la D1 Edition che include anche la skin per personaggio e armi "Retro Prisoner". La trama ci porta nell'anno 2320 sulla luna morta di Giove, Callisto, e mette il giocatore nei panni di Jacob Lee, un detenuto della prigione di Black Iron.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Un mostro e il protagonista di The Callisto Protocol

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.