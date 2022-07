Nintendo Switch Online: aggiornamento alla versione 2.2.0 per l'app ufficiale

L'app ufficiale di Nintendo Switch Online si aggiorna con un nuovo update gratuito messo a disposizione in queste ore, che porta il software alla versione 2.2.0 con alcune novità molto interessanti per gli utenti.

Questa volta non si tratta solo di stabilità e correzione di bug: l'aggiornamento introduce alcune funzionalità che possono risultare particolarmente utili, all'interno di questa particolare soluzione adottata da Nintendo per gestire il suo servizio di multiplayer online. In particolare, si tratta della gestione dei codici amico, ormai una tradizione per l'online di Nintendo che, con queste nuove opzioni, diventano gestibili con maggiore facilità.



Con l'aggiornamento all'app di Nintendo Switch Online è possibile inviare richieste amico utilizzando direttamente i codici amico, inoltre è possibile creare un QR di un codice o un indirizzo internet collegato a questo, in modo da poter condividere e ottenere più facilmente tale codice, senza doverlo trascrivere e inviare per intero.

Per quanto riguarda iOS, l'aggiornamento all'app richiede come minimo iOS 14.0, in base a quanto riferito. Per rimanere nell'ambito, qualche giorno fa sono stati annunciati i giochi NES e SNES di luglio 2022 con un trailer.