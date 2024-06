Un leak di LEGO Horizon Adventures svela la data dell'annuncio, pare non uscirà solo su PS5

Inoltre, la "gola profonda" ha riferito che l'annuncio ufficiale del gioco è in programma per la Summer Game Fest 2024 che andrà in onda a partire dalle 23:00 italiane di domani, venerdì 7 giugno, con i preordini che inizieranno subito dopo la presentazione. Se confermato, forse la data di uscita non sarà troppo distante e potrebbe avvenire già nel corso del 2024, ma questa è solo una supposizione da parte nostra.

In questi giorni che precedono le conferenze estive, l'insider billbil-kun è davvero scatenato e ora è tornato alla carica con nuove informazioni su LEGO Horizon Adventures , il vociferato crossover tra i mattonci colorati della compagnia danese e la serie action GDR dei PlayStation Studios. Stando alle sue fonti, il gioco esiste veramente e verrà pubblicato in contemporanea su PS5 e PC .

Gli altri dettagli da billbil-kun su edizioni, modalità co-op e account PlayStation su PC

Sempre billbil-kun ha svelato le presunte edizioni di LEGO Horizon Adventures che saranno disponibili per la prenotazione. Oltre alla Standard Edtion, pare che sarà possibile acquistare un'edizione "Deluxe", di cui al momento non conosce né prezzo né bonus inclusi. Inoltre, come tutti gli altri giochi dei PlayStation Studios arrivati recentemente su PC o in dirittura d'arrivo, anche la nuova avventura a mattoncini nel mondo di Horizon richiederà obbligatoriamente un account PlayStation per giocare su Steam ed Epic Games Store.

Per il resto, billbil-kun ha descritto LEGO Horizon Adventures come un action adventure che sarà possibile giocare in solitaria o collaborando con altri giocatori grazie a una modalità cooperativa cross-platform. Precisiamo come al solito che quanto detto finora sono indiscrezioni senza conferma ufficiale. Scopriremo se sono vere o meno tra poco più di un giorno, ma per il momento prendetele con le pinze. Anche Tom Henderson ha offerto alcuni presunti dettagli sul gioco, affermando che avrà una grafica realistica, per quanto contestualizzata in un mondo realizzato con i LEGO.