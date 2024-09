Samsung Galaxy Ring finalmente in Italia: ecco tutti i dettagli

Questo lo rende ideale per un uso quotidiano e continuo, promettendo al contempo di non causare fastidi durante le attività fisiche o il riposo notturno. Il dispositivo è anche resistente all'acqua fino a 10 ATM e può essere utilizzato anche in piscina o sotto la pioggia.

Samsung Galaxy Ring è progettato per essere leggero, resistente e discreto: costruito in titanio di grado 5, l'anello smart pesa tra 23 e 30 grammi , a seconda della taglia scelta.

Funzionalità e integrazione

L'integrazione con Galaxy AI consente a Galaxy Ring di offrire alcune funzionalità avanzate. Il dispositivo monitora costantemente una serie di parametri vitali, offrendo agli utenti dati accurati e suggerimenti per migliorare il proprio benessere.

Il kit completo di Samsung Galaxy Ring

Tra le funzionalità principali spiccano il monitoraggio del sonno, che sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare i ritmi circadiani e offrire consigli su come migliorare la qualità del sonno. Metriche come il Punteggio sonno e il Rilevamento del russare vengono affiancate dal monitoraggio della frequenza cardiaca e respiratoria durante il riposo.

Galaxy Ring è inoltre dotato di una funzione per il monitoraggio della salute cardiaca, con notifiche in tempo reale in caso di rilevamento di frequenze cardiache anomale, sia troppo alte che troppo basse. L'anello supporta anche il rilevamento automatico degli allenamenti, monitorando automaticamente attività come camminate e corse.

La custodia di Galaxy Ring è pratica e leggera

Grazie al Punteggio energetico, una funzione basata sull'intelligenza artificiale, Galaxy Ring aiuta gli utenti a comprendere come il loro stato di salute influisca sui livelli di energia giornalieri, fornendo suggerimenti personalizzati per migliorare la vitalità e il benessere generale. Tutti i dati raccolti vengono integrati nell'app Samsung Health, fornendo una piattaforma facilmente raggiungibile per la gestione del proprio benessere.