Xbox ha confermato di nuovo quattro giochi first party in uscita nel 2025, senza remastered

A margine del suo evento odierno al Tokyo Game Show 2024, Microsoft ha confermato l'arrivo di almeno quattro giochi first party Xbox nel 2025 , che appare quindi quantomai ricco per la piattaforma, dopo un 2024 che di suo ha visto diverse uscite di pregio, compresi molti titoli inediti, delle edizioni rimasterizzate come DOOM + DOOM II e remake come Age of Mythology: Retold.

Tanti giochi Xbox

In particolare è stata confermata l'uscita di Avowed, South of Midnight, DOOM: The Dark Ages e Fable, che di loro già sarebbero abbastanza, considerando che sono tutti titoli nuovi e non edizioni rimasterizzate di giochi più o meno vecchi.

Ci sarà però anche dell'altro, come suggerito dal messaggio, altro che non è stato meglio specificato. Del resto i giochi in cantiere già annunciati sono molti, come Clockwork Revolution di inXile, State of Decay 3 di Undead Labs o Gears of War: E-Day di The Coalition. Inoltre è chiaro che avremo un nuovo Call of Duty da Activision e potenzialmente tanto altro ancora, visto l'alto numero di Xbox Game Studios.

Insomma, il 2025 si preannuncia un altro anno ricco di giochi Xbox, alcuni dei quali usciranno anche su PS5 come il nuovo DOOM e il nuovo Call of Duty. Comunque sia immaginiamo che per saperne di più dovremo aspettare che passi il periodo festivo, quello in cui si vendono i giochi attuali.