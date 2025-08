I giochi PS5 si difendono bene nella lista dei più attesi dai fan giapponesi di Famitsu

A dominare, come potete vedere poco sotto, è Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake , una vera istituzione in Giappone.

Come ogni settimana, Famitsu ha svelato qual è la classifica dei giochi più attesi tra i lettori della rivista per l'inizio di agosto. Si tratta di un buon modo per farsi un'idea di quanto i gusti giapponesi siano diversi dai nostri e quali siano le piattaforme più utilizzare tra i giocatori del Sol Levante.

La Top 30 dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu

La classifica coi trenta giochi più votati si compone come segue:

[NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 657 voti [PS5] Pragmata - 408 voti [NSW] Super Robot Wars Y - 313 voti [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 281 voti [NS2] Kirby Air Riders - 254 voti [NS2] Hyrule Warriors: L'era dell'esilio - 217 voti [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 186 voti [NS2] Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 154 voti [PS5] Super Robot Wars Y - 151 voti [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - 148 voti [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 140 voti [NSW] Gradius Origins - 138 voti [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 136 voti [PS5] Trails in the Sky 1st Chapter - 135 voti [PS5] Resident Evil Requiem - 133 voti [PS5] Persona 4 Revival - 127 voti [PS5] Silent Hill f - 119 voti [NSW] Everybody's Golf Hot Shots - 108 voti [NSW] Rhythm Heaven Groove - 106 voti [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 101 voti [NS2] Splatoon Raiders - 98 voti [PS5] Ghost of Yotei - 95 voti [NSW] Shuten Order - 92 voti [NSW] Trails in the Sky 1st Chapter - 90 voti [NSW] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - 88 voti [PS5] Grand Theft Auto 6 - 87 voti [PS5] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - 85 voti [NS2] Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition - 74 voti [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 64 voti [NS2] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 61 voti

Possiamo vedere come 12 dei 30 giochi presenti in classifica siano titoli di PlayStation 5. Nintendo Switch 2, invece, ottiene 7 voti. Di conseguenza, gli 11 rimanenti sono di Nintendo Switch visto che ovviamente Xbox non esiste in questo tipo di classifica.

Parlando della Top 10 nello specifico, ci sono 4 giochi di PS5, a partire da Pragmata, sempre molto atteso in Giappone soprattutto dopo la nuova presentazione di Capcom. Nintendo Switch 2 invece domina con il prossimo Hyrule Warriors e con Leggende Pokémon Z-A.