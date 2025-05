La Gift Card per la ricarica del portafogli PS Store è in sconto tramite Instant Gaming, a vari tagli

Gli sconti del PS Store per PS5 e PS4 continuano e se anche voi avete adocchiato un gioco interessante da comprare a un buon prezzo, sappiate che potete risparmiare ancora di più sfruttando le tessere di ricarica del PlayStation Store di Instant Gaming . Sono disponibili vari tagli in sconto, ma potete ad esempio comprare 60€ di credito pagando però 54,99€. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo indicato è già quello definitivo, visto che sulle tessere di ricarica non si applica l'IVA . La tessere di ricarica è valida solo per gli account italiani.

Come funziona il codice di Instant Gaming per il PS Store

Una volta che avete comprato la Gift Card da Instant Gaming, ricevete un codice alfanumerico che dovrete inserire con la funzione di Riscatto codici del PS Store tramite la console, il browser o l'app mobile ufficiale del PlayStation Store.

Un esempio di tessera di ricarica del PS Store di Instant Gaming

Appena avete eseguito la procedura, avrete modo di usare il credito per qualsiasi prodotto digitale presente su PS Store: potete comprare videogiochi completi, DLC, espansioni, ma anche valute per i vostri free to play così come abbonamenti, ad esempio PS Plus.