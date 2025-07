GameStop ha messo all'asta una Switch 2 danneggiata da una spillatrice: le offerte superano i 100.000 dollari

GameStop ha messo all'asta un Nintendo Switch 2 con lo schermo danneggiato da una spillatrice, usata in modo maldestro da un dipendente, con i proventi saranno devoluti in beneficenza. Incredibile ma vero: l'inserzione su eBay ha già superato i 100.000 dollari di offerte.

Per capire l'origine di questa bizzarra asta, bisogna tornare al lancio della console. All'epoca fece scalpore sui social la storia di un giocatore che aveva acquistato una Switch 2 presso un punto vendita GameStop di Staten Island, a New York. La sua gioia si spense quando scoprì che la console presentava due fori sullo schermo, causati dalla spillatrice usata dal commesso per attaccare la ricevuta d'acquisto alla confezione.