Nintendo Switch 2 è più potente di Xbox Series S? Un video confronto fa chiarezza

Nintendo Switch 2 è più potente di Xbox Series S? La resa visiva di alcuni giochi third party ha portato avanti questa narrazione, e così ElAnalistaDeBits ha realizzato un video confronto per provare a fare chiarezza sulla questione.

Un esempio eclatante è rappresentato senz'altro da Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, che è approdato su Switch 2 forte di un grande lavoro di ottimizzazione ed effettivamente supera la versione del gioco su Xbox Series S in termini di qualità dell'immagine, texture e occlusione ambientale, senza però raggiungere i 60 fps come accade sulla console Microsoft.

Una situazione simile si verifica con Hitman: World of Assassination, che su Xbox Series S appare avvantaggiato, e con Hogwarts Legacy: sebbene la versione Nintendo Switch 2 del tie-in firmato Avalanche Software appaia rivoluzionaria rispetto a quanto visto su Switch, la console economica di Microsoft riesce a offrire impostazioni grafiche superiori.

Dopodiché abbiamo visto di recente come le mancanze di alcuni sviluppatori si siano tradotte in un sostanziale vantaggio per i possessori di Nintendo Switch 2, vedi ad esempio Street Fighter 6, che gira meglio sulla console ibrida in quanto poco ottimizzato per Series S.