Death Stranding è sempre Dead Stranding? Meno male!

Viaggiare, passeggiare, osservare, scoprire, adattarsi, migliorare. A prima vista lo stile di gioco offerto da Death Stranding 2 può sembrare impossibile da digerire, ma se il primo gioco dei Kojima Production ha piazzato oltre cinque milioni di copie, beh un motivo deve pur esserci. Sicuramente ha influito il nome del creatore come degli attori coinvolti, la splendida grafica, l'ambientazione atipica; ma tra i tanti elementi che hanno contribuito al successo da cult, e non da blockbuster, di Death Stranding è proprio il suo gameplay.

Bartolini Simulator

Quello che alcuni si divertono a chiamare il simulatore di corriere Bartolini è, in effetti, proprio questo. E non c'è nulla di cui vergognarsi nell'apprezzarne l'atipica formula, di certo non si vergognano della loro passione i ventidue milioni di appassionati che hanno comprato un Flight Simulator, gli oltre tredici milioni che hanno solcato le autostrade di Euro Truck Simulator 2, i dieci milioni che si sono divertiti in No Man's Sky. C'è un motivo se Elite è in giro da oltre quarant'anni, e che dire di Snowrunner che ancora vende e si espande? Senza dimenticare il recentissimo Star Trucker, altro simulatore di consegne, questa volta a tema spaziale, che tanto bene ha fatto negli scorsi mesi.

Star Trucker è stato uno degli indie più apprezzati degli ultimi mesi. Lo scopo? Fare consegne su un camion spaziale

I giochi citati sono apparentemente molto diversi tra loro ma hanno in comune un elemento centrale che, dati alla mano, sembra essere apprezzato da un bel po' di persone: il viaggio. Imprevedibile ed emozionante, ripetitivo ed estenuante, il viaggio nei videogiochi è un elemento tanto catartico, quanto straordinario catalizzatore di sfide, di avventure, che naturalmente avranno fattezze e caratteristiche in linea con la lore attraversata. Un ingorgo in Euro Truck, i pirati spaziali di Elite, anche la nostra stessa curiosità può causare problemi imprevedibili persino durante una rotta battuta già a fondo.

Dove non c'è un pericolo diretto c'è un'altra sfida che molti non riescono a vedere, e di cui altri vanno invece pazzi: l'ottimizzazione. Non quella tecnica, di framerate o risoluzione, ma logistica. In Death Stranding come negli altri giochi simili un conto è consegnare dieci pacchi in dieci viaggi andata e ritorno, un altro consegnarne quaranta in quattro tappe ben allineate, in modo da non tornare mai indietro e massimizzare così i risultati. Un corriere esperto sa cosa portarsi dietro e come consegnare il doppio della merce nella metà del tempo, e questo è possibile anche attrezzando il percorso e apprendendo quelli che sono a tutti gli effetti i segreti di un mestiere, per quanto immaginario sia.

Non è poi tanto diverso da quel che accade nella ripetitività programmata di Monster Hunter: anche nel gioco Capcom soltanto la prima volta la sfida è uccidere il mostro, già dal secondo scontro sarà farlo nel modo più veloce e remunerativo possibile. Death Stranding è un simulatore di qualcosa che non esiste: crea un immaginario e gli dona tutta la profondità necessaria per renderlo credibile e sufficientemente sfaccettato, in modo da lasciare agli utenti il piacere di costruirsi una propria strategia, i propri riti.