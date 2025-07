Quanto ha venduto Death Stranding 2? Ecco le stime degli analisti

Gli analisti riferiscono che il gioco ha avuto una partenza più lenta rispetto all'originale Death Stranding in Europa, almeno per quanto concerne le copie fisiche, mentre le vendite in formato digitale a quanto pare sono state più forti: l'ennesima conferma di una situazione sempre più frequente.

Un successo, dunque?

I voti di Death Stranding 2: On the Beach, esibiti con orgoglio da Hideo Kojima, dipingono il quadro di un sequel eccezionale, che arricchisce la formula del primo episodio e la rende in qualche modo più immediata, pur mettendo in campo un comparto narrativo forse meno coerente.

Con 1,4 milioni di copie vendute nel primo mese staremmo parlando di un incremento di circa il 40% rispetto all'originale Death Stranding, che se venisse confermato andrebbe a disegnare i contorni di un grande successo per il nuovo capitolo della saga.