Google porta la modalità AI direttamente in Ricerca: al via i primi test pubblici negli Stati Uniti

Come funziona la nuova AI Mode

A differenza delle classiche ricerche su Google - che restituiscono una serie di risultati sotto forma di link e snippet - la modalità AI risponde direttamente con un testo generato dall'intelligenza artificiale, costruito sulla base delle informazioni presenti nell'indice di ricerca di Google. Si tratta di un passo ulteriore rispetto alle AI Overviews, già viste in alcuni test, che affiancano i risultati tradizionali con un riassunto AI. In questo caso, invece, l'interazione avviene in una scheda dedicata, in stile chatbot, completamente distinta dagli altri tab come "Tutti", "Immagini" o "Video".

La AI Mode

Il design è ispirato alle interfacce conversazionali già popolari tra gli utenti di strumenti come ChatGPT o Perplexity, ma con un'integrazione diretta nel motore di ricerca. Le risposte saranno arricchite da schede visive cliccabili per prodotti e luoghi: informazioni su orari, recensioni, immagini, disponibilità, spedizione e prezzi aggiornati saranno direttamente visibili all'interno dell'interfaccia AI.