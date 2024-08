Un amato personaggio de Il Signore degli Anelli escluso dai film avrà un'occasione in Gli Anelli del Potere

Le parole dell'attore di Tom Bombadil

Tom Bombadil sarà interpretato da Rory Kinnear, che ha parlato con GamesRadar+ del fatto che ci è voluto tanto tempo per ricreare il personaggio. "Beh, per quanto riguarda gli ultimi adattamenti, penso che Peter Jackson l'abbia detto, [Tom Bombadil] non necessariamente porta avanti la storia, in particolare per quanto riguarda la narrazione".

Rory Kinnear

"Ma nelle pagine dei romanzi e nell'immaginario delle persone, è considerato un personaggio incredibile che ha così tanta conoscenza e così tanto senso del divertimento e così tanta vitalità, così come l'intera umanità e la Storia e la Terra. È una sorta di rappresentante di tutta la Terra e della Terra di Mezzo".

"Ovviamente, in una serie televisiva a episodi di più stagioni, si ha più tempo per indagare su queste storie. Nel modo in cui [gli showrunner] J.D. [Payne] e Patrick [McKay] stanno raccontando la storia, sono in grado di creare un ruolo per lui che non è necessariamente quello che ha nei libri. Quindi, pur usando quel personaggio, lo stanno usando in modo diverso da come lo usava Tolkien".

Vi segnaliamo poi che la seconda stagione de Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere si è mostrata con un nuovo trailer all'FGS.