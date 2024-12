Jean-Claude Van Damme è il nuovo bersaglio elusivo di Hitman: World of Assassination, come annuncia lo stesso attore nel trailer che potete vedere qui sotto, e che dà il via alla missione The Splitter, disponibile da oggi al 12 gennaio per i possessori del gioco sviluppato da IO Interactive.

In questa missione Van Damme interpreta il ruolo di Max Valliant, uno dei migliori agenti della ICA, l'Agenzia Internazionale Contratti, tornato dopo anni per vendicarsi dell'organizzazione che pensava di averlo tolto di mezzo.

Dopo essersi infiltrato nel centro dati dell'agenzia, Valliant ha richiesto un incontro con la dirigenza: il nostro compito, al comando dell'Agente 47, sarà quello di scortare un membro del consiglio all'interno della struttura, svelare i piani del nemico ed eliminarlo.

Riusciremo a portare a termine la missione senza beccarci un calcio rotante nel muso?