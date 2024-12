La modalità canonica di Assassin's Creed Shadows non ha molto senso per Ken Levine

Ken Levine non è un sostenitore del canon e dunque a suo modo di vedere la modalità canonica di Assassin's Creed Shadows non ha molto senso in quanto, come sappiamo, prenderà in automatico le decisioni previste dalla storia per com'è stata concepita dagli autori.

"Non ho giocato ad Assassin's Creed Shadows, dunque magari questa soluzione si rivelerà brillante e gli autori dimostreranno di aver compiuto la scelta giusta", ha detto Levine. "A prima vista, però, mi dà la sensazione che stiano un po' dubitando di se stessi."

"Alla fine dei conti, per me il canon non esiste. Non credo davvero negli intenti autoriali, perché un giorno sarò morto e se avrò la fortuna che ci sia ancora gente interessata ai miei giochi, una volta che non ci sarò più non potranno certo chiedermi cosa penso."