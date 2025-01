Welcome Home è un gioco horror gratuito ispirato a Midsommar

Welcome Home è un breve gioco horror completamente gratuito, ispirato al film Midsommar , in cui il personaggio interpretato dal giocatore va a trovare un'amica con cui da tempo aveva perso i contatti e che ora vive in un luogo sperduto nei boschi decisamente strano, casa di una setta religiosa in apparenza amichevole.

Atmosfera inquietante

Il gioco inizia con la lettera che l'amica ha spedito al protagonista, in cui gli spiega che si è unita a una setta religiosa che l'ha aiutata a rimettere in sesto la sua vita. Naturalmente siamo invitati a farle visita. Perché rifiutare? All'arrivo, i membri della setta lo accolgono davvero bene e gli mostrano grande amicizia e cordialità. Il posto sembra piacevole ed è ben tenuto. Tuttavia, ci sono alcuni segnali inquietanti (come le sbarre alle finestre della stanza in cui viene ospitato). È chiaro che non tutto è come sembra e starà al protagonista di scoprire cosa c'è di strano, suo malgrado.

Aspettatevi quindi di assistere a eventi sempre più inquietanti e di scoprire gli oscuri segreti che si nascondono dietro i tanti volti sorridenti degli adepti della setta.

Da notare come la grafica di Welcome Home sia stata realizzata in puro stile PlayStation, seguendo un trend molto diffuso in ambito indie. Potete scaricarlo gratuitamente dalla sua pagina itch.io, dove potrete seguire anche le eventuali evoluzioni del progetto.