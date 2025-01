Burntime Remastered è un gioco completamente gratuito da poco lanciato su Steam

Non sempre le edizioni rimasterizzate sono dei modi veloci per fare soldi. A volte sono dei veri e propri atti d'amore, come quello che ha spinto Jakob Harder a rimasterizzare Burntime, un gioco di ruolo survival post apocalittico del 1993, per lanciarlo in forma completamente gratuita su Steam.

Da sottolineare che Harder non è uno degli sviluppatori originali, ma un super fan del gioco, che evidentemente ha voluto modernizzarlo per farlo conoscere a un nuovo pubblico. Comunque sia, nella descrizione ufficiale viene specificato che ha ottenuto il consenso dei detentori dei diritti d'autore per pubblicarlo.