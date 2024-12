The Last of Us e Inside hanno influenzato il lavoro di Ken Levine

Ken Levine è stato influenzato da The Last of Us ma soprattutto da Inside per quanto concerne il suo modo di raccontare delle storie: lo ha rivelato il game director nel corso di un'intervista con GamesIndustry.biz.

"Credo ci siano due diversi estremi di questo spettro", ha detto Levine. "Quello che Neil Druckmann ha fatto con The Last of Us, raccontando storie di persone, ha rappresentato un sostanziale passo in avanti perché la maggior parte dei giochi non potevano vantare una narrazione così naturale."

"Dall'altra parte dello spettro, e la cosa mi entusiasma molto come giocatore, ci sono però cose come Inside, che è un grande esempio di storytelling come solo i videogiochi sanno fare: senza neanche una parola, senza dialoghi, senza farti comprendere davvero cosa sta succedendo, riesce comunque a offrirti un'esperienza fantastica."

"Quando stavamo lavorando a Thief, ricordo che abbiamo discusso di storia e atmosfera. È importante che i giochi abbiano un'atmosfera, ma non altrettanto importante che abbiano una storia. I miei titoli tendono a raccontare delle storie, ma Inside è quasi completamente basato sull'atmosfera."