Sand Land, vediamo il primo videodiario di sviluppo, che ci parla di nemici e veicoli

In realtà il video inizia illustrando le capacità di combattimento del protagonista, Beelzebub , di cui vengono spiegati gli attacchi e le combo. Quindi vengono introdotti i veicoli, che hanno diversi utilizzi all'interno del gioco, a seconda delle loro caratteristiche. Ad esempio ce ne sono alcuni che permettono di raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili, e altri che vanno usati per affrontare gli avversari più grossi, come i boss.

Altre informazioni

Nel video vengono fornite anche altre informazioni, come quelle relative al sistema di personalizzazione dei veicoli, che saranno potenziabili in diversi modi, e altre relative agli avversari, che avranno diverse dimensioni e saranno dotati di attacchi unici.

Per il resto vi ricordiamo che Sand Land è in sviluppo per PC, Xbox Series X e PS5. Non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma non dovrebbe mancare moltissimo per poterci giocare, considerando che appare già essere in un ottimo stato di sviluppo.