Starfield il definizione super alta: texture a 8K con la nuova mod HD Overhaul Pack

Iniziano ad arrivare le immancabili mod che incrementano la definizione delle texture in Starfield, in questo caso con un primo pacchetto HD Overhaul Pack messo a disposizione su Nexus Mods che introduce diverse texture a 2K e 8K.

La mod può essere scaricata a questo indirizzo su Nexus Mods e introduce un ampio pacchetto di texture modificate in alta risoluzione, andando da 2K fino a 8K e restituendo un aspetto alquanto diverso, con un notevole incremento di dettagli e definizione per alcune aree esplorabili in Starfield.

Trattandosi di un gioco davvero molto ampio, ovviamente non si tratta ancora di una mod in grado di modificare tutte le superfici presenti nel gioco, ma già alcune aree iniziali ottengono un aspetto diverso con l'applicazione di questa modifica software.