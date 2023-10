SSD Samsung 980 PRO da 2 TB per PS5 e PC al prezzo minimo storico su Amazon per le offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime prosegue e in questo 11 ottobre 2023 rimane una sola giornata per sfruttare gli sconti unici proposti da Amazon Italia. Le promozioni sono veramente molte e tra i prodotti più interessanti troviamo l'SSD Samsung 980 PRO da 2 TB per PS5 e PC. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo più recente è dell'8%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente indicato da Amazon è 136€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

L'SSD Samsung 980 PRO da 2 TB è ufficialmente compatibile con PS5 e PC. Propone una velocità di lettura fino a 7.000 MB/s e una velocità di scrittura fino a 5.000 MB/s. Questo modello non dispone di dissipatore di calore (quest'ultimo non è in offerta Prime).