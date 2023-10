Red Dead Online: Rockstar Games festeggia halloween 2023 con lo stesso DLC del 2021 e del 2022

A chi potrebbe interessare

Chi sarà mai interessato a questo Halloween Pass?

Difficile che chi abbia già acquistato l'Halloween Pass 2 nel 2021 o nel 2022 sia interessato a farlo nel 2023. Naturalmente ci sono i nuovi giocatori che potrebbero volerlo provare, anche se è giusto dire che Red Dead Online non offre più aggiornamenti maggiori da anni e che, quindi, giocarci è diventata un'attività fine a se stessa.

Comunque sia, nel caso lo abbiate già acquistato in passato, non dovrete riacquistare l'Halloween Pass 2. Chi lo volesse acquistare nel 2023, invece, dovrà spendere venti lingotti d'oro. Considerando che venticinque lingotti d'oro costano 9,99€, si tratta di una spesa di almeno otto euro.

Insieme all'Halloween Pass 2, ritorneranno anche dei contenuti già visti in passato, come le modalità "Fear of the Dark" e "Head for the Hills". Per il resto vi ricordiamo che Red Dead Online è disponibile per PC, Xbox One e PS4. È acquistabile autonomamente o come parte di Red Dead Redemption 2.