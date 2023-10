Dragon Ball Xenoverse 2: grosso update gratis domani e versioni PS5 e Xbox Series X|S annunciate

Bandai Namco continua con il supporto per Dragon Ball Xenoverse 2 , come annunciato attraverso un messaggio su X e un nuovo trailer che mostra "un passo verso il futuro" per il gioco d'azione su Dragon Ball, con un grosso update gratuito previsto per domani e l'arrivo delle versioni PS5 e Xbox Series X|S nel 2024.

Tante novità per Dragon Ball Xenoverse 2

Tra questi c'è un innalzamento del level cap per l'avatar, il livello Awoken Kill Ultra Instinct e ulteriori miglioramenti. Per rilanciare il gioco, Bandai Namco ha inoltre deciso di lanciare una campagna di benvenuto con bonus al login per un periodo limitato di tempo dal 12 al 19 ottobre, oltre a prove gratuite per i personaggio aggiuntivi in DLC.



Nel 2024 sono inoltre previsti ulteriori DLC con altre ambientazioni e scenari, altri personaggi giocabili e tanti altri contenuti, oltre ad aggiunte ulteriori ancora misteriose. Da notare che per l'anno prossimo è previsto anche l'arrivo delle versioni PS5 e Xbox Series X|S, attese da tempo dalla community. Nel frattempo, il gioco ha superato i 10 milioni di copie vendute.