Scopriamo i voti di Indiana Jones e l'Antico Cerchio per PS5

Disponibile a partire da domani per chi ha prenotato la Premium Edition e dal 17 aprile per tutti gli altri, Indiana Jones e l'Antico Cerchio punta a segnare una svolta nella strategia multipiattaforma di Xbox , dunque c'è grande curiosità in merito alle vendite che il gioco riuscirà a totalizzare sulla console Sony.

E fra poco tocca a Forza Horizon 5

È un aprile davvero infuocato per le esclusive Xbox che approdano su PS5, se consideriamo che verso la fine del mese anche Forza Horizon 5 farà il proprio debutto sulla piattaforma Sony, con tanto di supporto a PS5 Pro.

Sembra insomma che ormai siano caduti quasi tutti i tabù in casa Microsoft e non ci sorprenderebbe vedere la conferma dei rumor riguardanti Senua's Saga: Hellblade 2 ma soprattutto la Gears of War Collection e Gears of War: E-Day: a quel punto mancherebbe all'appello soltanto Halo.