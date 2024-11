Eve di Stellar Blade omaggia Nier reagendo ai giocatori molesti che cercano di spiare sotto la gonna

Gli sviluppatori di ShiftUp hanno sfruttato l'occasione data dalla collaborazione con NieR grazie al nuovo DLC per inserire anche questo particolare omaggio, che non mancherà di essere colto da tutti coloro che hanno giocato al celebre titolo di Yoko Taro.

Come potete vedere nel video riportato qui sotto, la reazione di Eve riprende quella simile vista già in Nier: Automata da parte di 2B ma anche in NieR Replicant, con un bel calcione assestato alla telecamera, colpevole di avvicinarsi troppo a certe zone intime.

La collaborazione tra Stellar Blade e NieR non ha portato solo skin e costumi, ma a quanto pare anche un particolare easter egg emerso dopo il lancio del DLC a tema Nier: Automata, che vede Eve reagire in maniera energica ai giocatori che cercano di spiare sotto la gonna o da troppo vicino .

Una reazione energica

Come potete vedere, se ci si avvicina troppo a certe parti di Eve, sia "affrontandola" da davanti che da dietro, si rischia di incappare in una reazione alquanto energica da parte della protagonista di Stellar Blade.



Questa non esita ad assestare un bel calcio alla telecamera, rispedendola a distanza di sicurezza, in maniera simile a quanto accadeva proprio in Nier: Automata e anche in NieR Replicant, dove peraltro la reazione di Kaine poteva essere anche più drastica.

Ricordiamo che il DLC di Nier è disponibile da oggi e porta con sé nuovi costumi, un accessorio, tre acconciature ed elementi cosmetici per il drone, arrivato insieme a un update gratuito che ha introdotto la modalità fotografica.