Avowed ha ricevuto un nuovo aggiornamento di fine febbraio che migliora il gioco, oltre a correggere problemi

Arriva peraltro a pochi giorni di distanza dal gigantesco aggiornamento che aveva già migliorato diversi altri elementi e corretto altri bug seguito poi da un altro update nel periodo successivo, in un percorso piuttosto spedito di supporto post-lancio da parte di Obsidian, che finora sta lavorando in maniera rapida all'evoluzione del gioco.

Tante migliorie applicate

Avowed raggiunge con questo aggiornamento la versione 1.2.4 e i miglioramenti sono davvero tanti, come potete leggere nelle note della patch pubblicate da Obsidian sul forum ufficiale dedicato alle produzioni del team, che mostrano chiaramente la quantità di aspetti colpiti da questa nuova patch.

Per quanto riguarda gli aggiustamenti, si fa riferimento alla soluzione di problemi legati al blocco della progressione nel caso in cui venissero uccisi personaggi che non possono essere eliminati per il prosieguo della storia, cosa che dovrebbe essere sistemata.

È stata inoltre aggiustata la gestione del loot da recuperare quando il proprio personaggio muore, che ora appare posizionato nel luogo corretto e sono state sistemate diverse quest che potevano presentare dei problemi e impedire, anche qui, di portarle a termine a causa di alcuni elementi mancanti.

Parlando di gameplay, i miglioramenti apportati dall'aggiornamento sono interessanti: gli slot per i salvataggi automatici sono passati da 3 a 5, con questi che avvengono ora ogni 10 minuti di default invece di 5 minuti, ma la cosa può essere modificata dal giocatore nelle opzioni.

I materiali per gli upgrade sono stati distribuiti in maniera migliore presso i negozi nelle varie regioni, e compaiono in maniera corretta, inoltre sono stati applicati alcuni miglioramenti all'intelligenza artificiale, rendendo i compagni più affidabili in combattimento, con azioni più efficaci.

Sono stati inoltre rivisti alcuni elementi della grafica, eliminando alcune imperfezioni, e nell'interfaccia utente e controlli, aggiungendo anche alcune impostazioni sull'accelerazione degli input con controller e altri elementi. Con l'occasione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Avowed per conoscere meglio il nuovo RPG di Obsidian per PC e Xbox, disponibile anche su Game Pass.