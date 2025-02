MSI Claw 8 AI+ è ora in vendita su Amazon Italia, scopriamone le caratteristiche

MSI Claw 8 AI+ è disponibile all'acquisto su Amazon Italia. Il PC/console portatile è in vendita a 1.099€ e usa il sistema operativo Windows 11 Home, per avere un vero computer da gioco e non solo a portata di mano, con uno schermo Full HD+ a 120 Hz con funzionalità touch. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon. Nella confezione è presente il caricatore e anche la custodia ufficiale per trasportare l'MSI Claw 8 AI+.