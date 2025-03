Facebook e il presunto strumento di censura per la Cina: nuove rivelazioni da una whistleblower

Nuove accuse emergono contro Facebook (oggi Meta) in una denuncia di 78 pagine presentata alla Securities and Exchange Commission (SEC) dall'ex direttrice delle politiche globali, Sarah Wynn-Williams. Secondo quanto riportato, l'azienda avrebbe lavorato per anni a un sistema di censura progettato per soddisfare le richieste del governo cinese, con l'obiettivo di sbloccare l'accesso al social network nel paese.

La denuncia fa riferimento a un'iniziativa segreta, denominata "Project Aldrin", avviata nel 2014, quando Facebook avrebbe formato un team dedicato a sviluppare una versione conforme alle rigide leggi di Pechino. Oltre al sistema di censura, tra le proposte discusse figurava la possibilità di far revisionare i contenuti pubblicati dagli utenti cinesi da una società di private equity locale, oltre all'assunzione di centinaia di moderatori per rimuovere contenuti ritenuti sensibili dal governo cinese.