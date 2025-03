La maggiore attenzione alla storia in Monster Hunter Wilds ha contribuito al suo successo, per il producer

Monster Hunter Wilds ha portato con sé alcune leggere ma significative variazioni alla formula standard della serie, tra le quali anche una maggiore attenzione alla storia e alla narrazione, che secondo il producer Ryozo Tsujimoto avrebbe contribuito al grande successo raccolto dal gioco già nei primi giorni sul mercato.

Intervistato dalla testata nipponica Nikkei, Tsujimoto, che recentemente è stato promosso a capo dell'intera divisione di sviluppo videoludico in Capcom, ha riferito che la maggiore attenzione alla storia è un elemento che ha incrementato la popolarità di Monster Hunter Wilds, aumentando l'immedesimazione dei giocatori anche grazie alla presenza di dialoghi doppiati.

Anche l'implementazione del multiplayer cross-play è visto come un elemento importante per aumentare la diffusione e popolarità del gioco, ma l'attenzione alla narrazione è vista come una caratteristica determinante.