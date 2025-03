Luca Marinelli, Alissa Jung e Hideo Kojima sul set di Death Stranding 2 in due nuove foto

Sono spuntate due nuove foto che ritraggono Luca Marinelli, Alissa Jung e Hideo Kojima sul set di Death Stranding 2: On the Beach, pubblicate dal game director giapponese e dai suoi assistenti per documentare ulteriormente questa collaborazione.

Nel primo scatto, in bianco e nero, vediamo Kojima in mezzo alla coppia di attori mentre indossano l'attrezzatura per il performance capture che Kojima Productions ha utilizzato appunto per portare sullo schermo i personaggi interpretati da Marinelli e da sua moglie, rispettivamente Neil e Lucy.

Nel secondo scatto vediamo invece il game director giapponese di spalle, seduto alla sua postazione con indosso una maglietta del film "Sir Gawain e il Cavaliere Verde", mentre parla in videoconferenza con i due attori. Che si tratti della chiamata di cui ha parlato Marinelli?