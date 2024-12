Bleach: Rebirth of Souls ha una data di uscita, annunciata con un trailer

Tamsoft e Bandai Namco hanno pubblicato un nuovo trailer di Bleach: Rebirth of Souls che annuncia la data di uscita del gioco, fissata per il 21 marzo 2025 su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.

Si tratta di un picchiaduro all'arma bianca molto particolare, come si conviene a un titolo incentrato su Bleach. La meccanica dello scontro in Bleach: Rebirth of Souls riprende in maniera fedele quanto accade nella serie di riferimento: si tratta di battaglie con spade o armi dotate di lame, ma attraverso tecniche e abilità speciali e diverse per ogni personaggio, con un sistema di barre di energia unico.

Ogni combattente utilizza il proprio Zankensoki per abbattere il Reishi dell'avversario, cosa che riduce il suo Konpaku. Dopo aver danneggiato l'avversario, è possibile scatenare la mossa Kikon per massimizzare il danno e distruggere il Konpaku del nemico.