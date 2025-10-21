OpenAI intensifica le misure contro i deepfake su Sora 2 e collabora con Bryan Cranston

Diversi attori, studi, nonché il sindacato SAG-AFTRA hanno espresso serie preoccupazioni per la diffusione di deepfake in Sora 2 . Lo strumento di generazione video IA sta ottenendo un successo non indifferente, ma vengono diffusi anche video che mostrano celebrità senza consenso. Questi contenuti, oltre a sfruttare l'immagine altrui senza il loro permesso, possono anche comportare rischi concreti. Bryan Cranston (Breaking Bad) non ha particolarmente apprezzato questa situazione e, insieme al SAG-AFTRA, sta collaborando con OpenAI per rafforzare le misure di sicurezza.

Maggiore controllo

In seguito alle segnalazioni dell'attore e del sindacato, OpenAI ha annunciato diverse misure di sicurezza aggiuntive che dovrebbero tutelare i diritti d'immagine. Le organizzazioni hanno infatti lamentato una mancanza di tutela nei confronti di attori, cantanti o comunque personaggi che non hanno in alcun modo dato il loro consenso all'utilizzo della loro immagine (e voce). OpenAI ha ammesso che alcuni contenuti hanno riprodotto voce e aspetto di Cranston senza il suo consenso, in particolare poco dopo il debutto di Sora 2.

L'attore Bryan Cranston

Sebbene fosse già presente una politica di opt-in per l'uso dell'immagine di persone reali, OpenAI ha intenzione di rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza. Non sappiamo esattamente in che modo, ma la collaborazione con SAG-AFTRA, insieme a United Talent Agency, Creative Artists Agency e Association of Talent Agents sembra stia dando i suoi frutti.

Lo stesso Cranston ha voluto ringraziare OpenAI per il lavoro svolto dopo le preoccupazioni espresse: "Ero profondamente preoccupato non solo per me stesso, ma per tutti gli artisti il cui lavoro e la cui identità possono essere utilizzate in modo improprio in questo modo", ha detto.

"Sono grato a OpenAI per la sua politica e per aver migliorato le sue misure di sicurezza, e spero che loro e tutte le aziende coinvolte in questo lavoro rispettino il nostro diritto personale e professionale di gestire la riproduzione della nostra voce e della nostra immagine".