Il remake di Front Mission 3 trabocca di immagini fatte con l'IA piene di errori

In settimana arriverà il remake di Front Mission 3, titolo pubblicato originariamente nel 1999 per PlayStation 1. In tanti non vedono l'ora di giocarci, visto il suo stato di culto, ma ci sono cattive notizie. Chi lo sta provando, come RPGSite, ha scoperto che molte immagini del gioco sono state allargate usando l'intelligenza artificiale, con risultati che appaiono davvero terribili, visto l'altissimo numero di errori, tanto da far parlare di un lato visivo addirittura peggiorato.