Front Mission 3: Remake ha una data di uscita su Nintendo Switch con trailer e prezzo: manca poco

Il prezzo indicato dal team di sviluppo per il videogioco in versione Nintendo Switch è €34.99 .

L'editore Forever Entertainment e lo sviluppatore MegaPixel Studio hanno annunciato che FRONT MISSION 3: Remake sarà pubblicato per Nintendo Switch il 26 giugno .

Il trailer della data di uscita di FRONT MISSION 3: Remake

La descrizione del video recita: "Siamo entusiasti di annunciare la data di uscita ufficiale di FRONT MISSION 3: Remake! Questa versione remake del classico GDR a turni arriverà su Nintendo Switch il 26 giugno!"

"Il classico GDR tattico ritorna! FRONT MISSION 3: Remake è il terzo capitolo dell'iconica serie amata dai fan di tutto il mondo. Vesti i panni di Kazuki e Ryogo mentre la tensione sale in zone militari instabili. Con il destino della regione in bilico, comandate imponenti Wanzers e guidate la vostra squadra in intense battaglie a turni."

FRONT MISSION 3: Remake proporrà due storie i cui finali saranno determinati dalle scelte del giocatore. La grafica e le animazioni sono state migliorate, sfruttando la potenza di Nintendo Switch. La colonna sonora classica è stata riorchestrata. Inoltre, ci sarà una nuova modalità di combattimento più rapida per scontri più rapidi. Infine, è possibile personalizzare i nostri Wanzers per dargli il look da battaglia che più preferiamo.

FRONT MISSION 3: Remake è un gioco di ruolo a turni tattico, seguito di Front Mission 1 & 2 Remake.