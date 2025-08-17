Call of Duty: Black Ops 7 presenta Victor Thane, CTO della Gilda, con un nuovo trailer

Il nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops 7 presenta Victor Thane, il CTO della Gilda, l'organizzazione che nel 2035 sembra aver messo sotto scacco l'intero mondo occidentale grazie alla sua straordinaria tecnologia, anche e soprattutto bellica.

Come si può vedere in queste sequenze, che portano avanti la narrazione "promozionale" della corporazione, Thane si rivolge al pubblico parlando di come ormai solo la Gilda possa proteggerli dalle sempre più numerose minacce che possono arrivare dall'esterno, grazie al suo esercito di androidi e droni da guerra.

Come sappiamo, il tema della campagna di Black Ops 7 sarà quello delle big tech che controllano l'opinione pubblica per portare avanti in realtà veri e propri piani di conquista, e anche stavolta toccherà ai Black Ops fare qualcosa al riguardo.

Considerata anche la presenza di Milo Ventimiglia nei panni del protagonista della storia, David Mason, non c'è dubbio che i presupposti narrativi del nuovo capitolo di Call of Duty siano molto interessanti.