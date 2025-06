Anche AMD è felice di collaborare con Microsoft alle Xbox di nuova generazione

Anche la Dottoressa Lisa Su, CEO di AMD , si è detta felice di collaborare con Microsoft alle Xbox di nuova generazione . In realtà l'accordo è mirato alla realizzazione di chip per un'ampia gamma di apparecchi, tra i quali le nuove console, ma a n0i è chiaro che interessi Xbox sopra tutto il resto.

Soddisfazione da ambo le parti

Il video è chiaramente istituzionale, ma mostra l'importanza dell'accordo, considerando che si è scomodata Su in persona per celebrarlo.

"AMD e Microsoft stanno portando avanti una visione audace e condivisa per il futuro del gaming, una visione che promette un'esperienza di gioco fluida su qualsiasi schermo, mettendo i giocatori al centro della stessa, ovunque." Ha detto Su, continuando ricordando gli ottimi rapporti tra le due compagnie: "Siamo entusiasti di rafforzare la nostra relazione con Microsoft e di consolidare oltre due decenni di partnership, innovazione e fiducia. Dai primi tempi della Xbox 360 alle console più avanzate come Xbox Series X e S, e le console portatili ROG Xbox Ally annunciate di recente."

"In futuro, AMD andrà oltre la creazione di chip personalizzati per le console Xbox, progettando una roadmap completa di chip ottimizzati per il gaming, che combinano la potenza di Ryzen e Radeon per console, dispositivi portatili, PC e cloud. E lo facciamo garantendo la retrocompatibilità, così i giocatori possono accedere ai loro titoli preferiti su tutte le piattaforme, mantenendo una promessa fatta sia ai giocatori che agli sviluppatori."

"Insieme, stiamo costruendo un ecosistema aperto e vivace che offre la nuova generazione di grafica e gameplay, potenziato dall'IA, che include nuovi modelli fondamentali per accelerare lo stato dell'arte nel rendering. Dalle console al cloud, fino ai dispositivi portatili, AMD e Microsoft stanno costruendo il futuro del gaming. Siamo davvero entusiasti di lavorare con Microsoft per portare tutta questa tecnologia ai giocatori di tutto il mondo."

A questo punto non resta che vedere come si concretizzerà il tutto. Interessante il fatto che parli di "ecosistema aperto", come a sottolineare la strada intrapresa da Microsoft, che mira ad offrire una gamma di apparecchi capaci di andare oltre il concetto classico di console, come ROG Xbox Ally.