Il cosplay di Yor Forger da Shirogane è una replica perfetta della protagonista di Spy x Family

Yor non solo è infatti ufficialmente la giovane e affascinante moglie dell'agente speciale Loid Forger, il quale a sua volta conduce una doppia vita con la sua identità mantenuta segreta, ma è anche un'assassina arruolata dall'entità Garden.

Spy x Family continua a riscuotere successo e questo si riflette anche nei soggetti più gettonati dalle cosplayer, come dimostra questo cosplay di Yor Forger da parte di Shirogane .

Yor Forger secondo Shirogane

La Yor Forger messa in scena nel cosplay di Shirogane è presentata nella sua particolare tenuta da "missione speciale", dotata di un elegante abito nero e le tipiche armi da "Principessa delle Spine", come viene soprannominata dalla sua organizzazione segreta.



In particolare, la cosplayer si mostra in un video con un montaggio di varie scene tratte da shoot fotografici a tema, caratterizzati da una produzione di notevole livello, come ci ha abituati ormai la celebre Shirogane.

Se volete vedere altri cosplay sulla serie, vi rimandiamo al cosplay di Yor Forger da yazbunnyy, quello di Shirogane, il cosplay di Yor Forger da enjinight e quello di gracekiragrace.