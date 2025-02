Kingdom Come: Deliverance 2 include un easter egg dedicato a un famoso giocatore di Elden Ring

L'easter egg di Elden Ring in Kingdom Come: Deliverance 2

Come potete vedere nel post di Reddit qui sotto, un utente ha scovato un dettaglio particolare: uno scheletro in Kingdom Come: Deliverance 2. C'è però un elemento specifico che fa capire che è qualcosa di speciale: al posto della testa è presente un grosso vaso. Il giocatore di Reddit ha quindi supposto che si tratti di un riferimento a Let me solo her di Elden Ring.

Se non conoscete il personaggio, sappiate subito che non è un NPC di Elden Ring. Let me solo her è un videogiocatore che è diventato famoso perché si è reso disponibile per affrontare Malenia - un potente boss del gioco di FromSoftware - al posto del giocatore. "Let me solo her" significa "fammela affrontare da solo". In pratica è un salvatore per chiunque arrivi davanti a Malenia e non riesca a sconfiggerla (bloccando così quest, ricompense e non solo). Il giocatore è famoso perché indossa un vaso in testa (è un regolare equipaggiamento del videogioco).

Let me solo her ha commentato questo easter egg, affermando che è "incredibile" e che "è sempre magnifico quando le persone mi dicono di aver trovato un easter egg a me dedicato in un altro gioco".

