Lo storico record di Diablo da parte dello speedrunner "Grobbo" è falso, smascherato dalla community

Macej "Grobbo" Maselewski ha mantenuto per 15 anni il record mondiale di speedrun sul primo Diablo , avendo stabilito un tempo veramente irraggiungibile per tutti: il problema è che a quanto pare è falso , in base a una approfondita indagine da parte della community di speedrunner dedicata alla serie.

Un imborglio durato 15 anni

Ci sono alcuni elementi di Diablo che dipendono fondamentalmente dal caso: tra questi anche la disposizione delle scale per passare al livello successivo, che vengono generate in maniera random a ogni partita.

Un elemento strano della speedrun di Grobbo era proprio il fatto che le scale compaiono sempre vicine a dove si trova il giocatore, cosa che gli ha ovviamente fatto risparmiare una notevole quantità di tempo.

Anche il fatto che nella run il giocatore riesca a conquistare piuttosto presto la Naj's Puzzler, un oggetto che risulta necessario per il completamento del gioco, rappresentava un altro elemento sospetto.

L'indagine si è incentrata su questi elementi e sulle probabilità che potessero avvenire, considerando la natura random della generazione dei livelli. Questi dipendono dalla creazione di particolari "seed", collegati peraltro alla creazione dei salvataggi all'intento di un sistema cronologico interno che comprende le date tra 1970 e 2038.

La cosa curiosa è che i motivi non erano tanto smascherare Grobbo, quanto piuttosto riuscire a ricostruire il seed che gli ha consentito di fare tale tempo, ma dopo "miliardi" di possibili combinazioni è emerso che, in effetti, quel "seme" non può essere creato in Diablo.

Utilizzando degli strumenti di ingegneria inversa, il gruppo di speedrunner ha forzato la creazione di seed al di fuori delle date consentite dal gioco, scoprendo alcune possibili combinazioni che comprendono anche il rilascio anticipato della Naj's Puzzler. Tuttavia, questo non bastava a raggiungere tale risultato.

Il record sarebbe stato raggiungibile solo combinando fra loro diversi seed, in maniera assolutamente innaturale e irregolare, peraltro costruiti impostando il clock interno su anni non previsti dal regolare database del gioco. Il sospetto è che si tratti di una run derivata dalla combinazione di 13 diverse partite messe insieme.

Da qui sono emerse anche altre magagne, come il fatto di aver usato diverse versioni del gioco (aggiornate a patch differenti) per raggiungere il record. A tutto questo, Maselewski ha però riferito di non aver mai nascosto la natura manipolata della run, avendo in precedenza menzionato "27 segmenti" e "manipolazione della fortuna".

In ogni caso, il record è stato rimosso, ma il problema, come riferito dagli "investigatori", è che di fatto questo ha svuotato completamente la community di speedrunner, che in 15 anni hanno praticamente smesso di tentare di superarlo, vista l'impossibilità della missione.