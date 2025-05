Per usare le schede microSD Express su Nintendo Switch 2 bisognerà scaricare un aggiornamento di sistema

La conferma non è arrivata tramite comunicato stampa, ma leggendo le indicazioni riportate sulla scatola della console , dove c'è scritto a chiare lettere: "È necessario un aggiornamento di sistema per utilizzare una scheda di memoria microSD Express." Non viene detto se si tratta di un aggiornamento specifico per le schede, o se è un aggiornamento generale che tutti possono scaricare, anche chi non ne possiede una.

Aggiornamento immediato

Il lancio del 5 giugno si avvicina e naturalmente i negozi hanno già le loro partite di Nintendo Switch 2, pronte per la vendita al pubblico. Da qui l'arrivo di nuove informazioni, come questa, che non erano state chiarite in precedenza.

In precedenza era già stato detto che Nintendo Switch 2 sarebbe stata compatibile solo con le microSD Express, uno standard che consente velocità di lettura e scrittura dei dati molto più elevate.

Ciò significa, chiaramente, che le normali schede microSD utilizzate con la prima Nintendo Switch non sono compatibili con Nintendo Switch 2. Quindi, ho avete già delle microSD Express, o dovrete acquistarne una espressamente per la nuova console.

Al lancio, due marchi offriranno schede microSD Express con licenza ufficiale per Nintendo Switch 2: Samsung e SanDisk. Si tratta di prodotti verificati per la compatibilità con la console, una scelta sicura per chi non vuole correre rischi. Comunque sia, anche le microSD Express di altri produttori dovrebbero funzionare senza problemi.