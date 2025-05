Su Steam è iniziato il festival degli zombi contro i vampiri, ossia dei saldi a tema horror

Tempo di offerte e sconti per gli appassionati di horror, almeno su Steam , dove è iniziato il Festival degli zombi contro i vampiri , che durerà fino a lunedì 2 giugno e vede protagonisti tutti quei titoli che vantano un alto tasso di sangue e cervella esplose a schermo, non necessariamente in questo ordine.

Alcune offerte

Tra le offerte in evidenza, vi segnaliamo il survival DayZ, venduto a 23,99 euro invece di 47,99 euro (-50%), Dying Light 2: Stay Human Reloaded Edition, venduto a 23,09 euro invece di 69,99 euro (-67%), Vampyr, venduto a 7,99 euro invece di 39,99 euro (-80%), The Evil Within 2, venduto a 5,99 euro invece di 29,99 euro (-80%), The Last of Us Parte I, venduto a 29,99 euro invece di 59,99 euro (-50%) e Dead Island 2, venduto a 19,99 euro invece di 49,99 euro (-60%).

Per chi fosse interessato, il festival regala anche degli oggetti gratuiti per Steam, che potete trovare andando su questa pagina. Si tratta di due avatar animati, uno a tema zombi e uno a tema vampiri, e di una cornice al sapor di sangue.

Ancora più interessante, per l'occasione sono state pubblicate alcune demo, tutte da giocare, come quella del simulatore Quarantine Zone: The Last Check, quella del survival horror in stile PlayStation 1 Phase Zero, quella dell'action roguelike The Bleakest Keep e quella del survival The Legacy, tanto per citarne alcune.

A questo punto non vi resta che andare sulla pagina Steam del Festival degli zombi contro i vampiri e fare i vostri acquisti in tutta tranquillità... nemmeno troppo, visto il tema.