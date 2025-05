Il finale della stagione 2 della serie The Last of Us ha avuto meno della metà degli spettatori della prima

Finalmente sono arrivati i numeri del finale della seconda stagione della serie TV di The Last of Us, che non sono stati proprio positivi, soprattutto se confrontati con quelli del finale della prima stagione.

Per la precisione, il finale della seconda stagione ha totalizzato 3,7 milioni di spettatori su più piattaforme, lì dove il finale della prima stagione aveva registrato 8,2 milioni di spettatori. Siamo a meno della metà del pubblico.