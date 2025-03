Fractal Design North Chalk White Mesh in offerta per la Festa delle Offerte di Primavera 2025 su Amazon

Durante la Festa delle Offerte di Primavera 2025, Amazon Italia propone uno dei case più apprezzati per chi vuole unire estetica e performance: il Fractal Design North Chalk White con pannelli Mesh è in offerta a 139,99€ invece di 169,99€, con uno sconto del 18% pari a 30€. Potete acquistarlo da questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Con oltre 1.800 recensioni positive e una media di 4,8 stelle , il North è uno dei case più eleganti e funzionali della sua categoria. Unisce design moderno, materiali premium e un'eccellente gestione del flusso d'aria, per creare una build da mostrare, oltre che da usare.

Estetica nordica e ventilazione naturale

Il Fractal North in versione Chalk White - Mesh è caratterizzato da un pannello frontale in vero legno di rovere, con inserti in metallo che donano un look sobrio e raffinato. I pannelli laterali meshati migliorano la ventilazione e creano un effetto visivo distintivo, lasciando filtrare luce e aria.

Il case

È compatibile con schede madri ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, e può ospitare schede video fino a 355 mm (300 mm se si monta un radiatore frontale da 360 mm). L'interno è ottimizzato per un'installazione ordinata e modulare.